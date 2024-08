Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Ansprechen von Kindern im Hildesheimer Ostkreis

Hildesheim (ots)

Söhlde / Schellerten (dro) In den Gemeinden Söhlde und Schellerten wurden am 04.08.2024 und am 06.08.2024 Kinder von unbekannten Personen angesprochen.

Am 04.08.2024 wurden ein vierjähriges und ein 11-jähriges Mädchen von einem fremden Mann, der mit einem Begleiter in einem Pkw mit auswärtigem Kennzeichen unterwegs war, angesprochen. Die Personen wurden zwischenzeitlich ermittelt und von Beamten des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth zur Sache befragt. Die Angaben der Personen wurden überprüft. Ein strafrechtlicher Hintergrund wurde nicht festgestellt. Den Personen war das Ausmaß ihres Handelns eigenen Angaben zufolge nicht bewusst und sie sicherten zu, sich in Zukunft anders zu verhalten.

Die Gemeinden Schellerten und Söhlde wurden und werden verstärkt durch zivile und uniformierte Polizeibeamte bestreift.

Im Nachgang zu einem polizeilichen Einsatz am 14.08.2024 in der Gemeinde Söhlde, ging beim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth eine Nachfrage aus der Bevölkerung ein, wonach eine vermeintliche Kindesentführung als Einsatzanlass vermutet wurde. Eine solche Tat hat es NICHT gegeben.

