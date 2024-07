Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Diebstahlserie aus Ferienwohnungen - Polizei sucht Zeugen und gibt Verhaltenshinweise

dierhagen/Ahrenshoop (ots)

Am 3. Mai 2024 gegen 14 Uhr sonnte sich die 60-jährige deutsche Geschädigte im Garten ihres Ferienhauses in Dierhagen (Am Badesteig). Sie bemerkte einen Mann im Garten, der vorgab, einen Schlüssel zu suchen. Sie wollte helfen und schaute im Ferienhaus nach, ließ vermutlich die Terassentür offen. Mutmaßlich wurde hier ihre Geldbörse entwendet. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: circa 60 Jahre alt, mittelgroß und kräftig, bekleidet mit einer roten Jacke und einem weißen Hemd sowie einem Cap

Am 12. Juni 2024 zwischen 9 und 17 Uhr wurden aus einem offenstehenden Ferienhaus in Dierhagen (An der Düne) ein Rucksack mit zwei Geldbeuteln gestohlen. Die Gäste befanden sich zum besagten Zeitpunkt in oder vor dem Ferienhaus. Die Vordertür hatten sie die ganze Zeit im Blick. Die Gartentür hingegen nicht. Diese war lediglich ge- aber nicht verschlossen. Es entstand ein Stehlschaden in hoher dreistelliger Summe.

Am Donnerstag, dem 11. Juli 2024, gegen 11:15 Uhr stellte ein 35-jähriger Deutscher einen Einbruch in sein Ferienhaus in Dierhagen fest. Die Eingangstür war aufgebrochen. Augenscheinlich wurden zwei E-Bikes und eine Solaranlage vom Dach entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro und ein Stehlschaden in vierstelliger Summe.

In einem Ferienhaus in der Ahrenshooper Dorfstraße kam es am zwischen dem 12. Juli 2024, 23:30 Uhr und dem 13. Juli 2024, 19 Uhr zum Diebstahl einer Handtasche aus einer unverschlossenen Wohnung heraus. Inhalt waren diverse Papiere, Geldkarten, Schmuck und Bargeld. In demselben Ferienhaus wurde am 13. Juli zwischen 13 und 14 Uhr einer Handtasche entwendet. Diese befand sich im Flur eines Ferienhauses.

Am 13. Juli gegen 13 Uhr wurde eine Geldbörse aus einem Ferienhaus im Ahrenshooper Schifferberg gestohlen. Ebenfalls am 13. Juli 2024 gegen 15 Uhr wurde der Diebstahl einer Geldbörse aus einem Haus in Ahrenshoop (Dorfstraße) gemeldet. Der Schlüssel steckte von außen in der Hauseingangstür. In diesen Zusammenhängen wird folgende Person gesucht:

- männlich, 30-50 Jahre alt, kurze dunkle Haare, dickliche Figur - blaue Jacke, blaues T-Shirt, dunkle Hose - spricht akzentfrei Hochdeutsch.

Die Kriminalpolizei hat in allen Fällen die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen und prüft eventuelle Zusammenhänge. Wer relevante Angaben zu den Sachverhalten oder den gesuchten Personen machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Ribnitz-Damgarten unter 038326 570, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Die Polizei rät:

- Seien Sie wachsam und achten Sie auf Ihre Umgebung, gerade jetzt, wo in den Urlaubsorten viele Besucher sind. - Schließen Sie Ihre Haustür immer ab, ziehen Sie nicht nur die Tür zu - auch wenn sie sich in unmittelbarer Nähe aufhalten. - Vermeiden Sie unbedingt gekippte Fenster, Balkon- und Terrassentüren. - Lassen Sie den Schlüssel nicht stecken. - Verstecken Sie niemals den Schlüssel draußen. - Wechseln Sie bei Schlüsselverlust den Schließzylinder. - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, auch nicht auf Social Media.

Weitere Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell