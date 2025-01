POL-NMS: 250130-2-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Eckernförde gesucht

Rendsburg (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der STA Kiel und der PD Neumünster Am 27.01.2025 kam es gegen 22.30 Uhr zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Bismarckstraße in Rendsburg, verletzt wurde durch das Feuer niemand. Zur Brandausbruchszeit bemerkten Bewohner des Mehrfamilienhauses Qualm im Treppenhaus und riefen die Feuerwehr. In der Wohnung eines 32 jährigen Mieters brannte Unrat und ein Staubsauger, ...

