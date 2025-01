Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250130-1-pdnms Verstoß Ballastwasserübereinkommen in Rendsburg

Rendsburg (ots)

Am 29.01.2025 wurde im Rahmen einer schifffahrtspolizeilichen Kontrolle im Hafen von Rendsburg durch Mitarbeiter des WSPR Kiel das unter der Flagge von Antigua und Barbuda fahrende

M/V "Nordwind"

schifffahrtspolizeilich kontrolliert.

Dabei wurde festgestellt, dass die Ballastwasserbehandlungsanlage seit September 2024 defekt war; das Ballastwasser wurde seitdem über einen Bypass außerbords gepumpt.

Hierüber wurde weder der Flaggenstaat, die Klassifikationsgesellschaft, die Lade- und Löschhäfen in Kenntnis gesetzt.

Weitergehende Ermittlungen ergaben, dass an drei unterschiedlichen Tagen insgesamt 719 m³ in den Hamburger Hafen eingegeben wurde. Nach Sachvortrag bei der BUKEA in Hamburg wurde insgesamt eine Sicherheitsleistung in Höhe von 44.238 Euro gegen den philippinischen Chief Engineer angeordnet.

Im Hafen von Wolgast wurden an zwei unterschiedlichen Tagen insgesamt 508 m³ Ballastwasser in den Hafen eingegeben wurden. Nach Sachvortrag beim Hafenamt Wolgast wurde insgesamt eine Sicherheitsleistung in Höhe von 36.000 Euro gegen den philippinischen Chief Engineer angeordnet.

Somit beträgt die Summe 80.238 Euro.

Im Weiteren wurden Eintragungsmängel festgestellt, so dass durch das BSH eine Sicherheitsleistung insgesamt von 528,50 Euro empfohlen wurde.

Die Dienststelle Schiffsicherheit wurde über die festgestellten Mängel in Kenntnis gesetzt. Ordnungswidrigkeitenanzeigen und Berichte an den Flaggenstaat werden gefertigt, weitere Ermittlungen folgen.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell