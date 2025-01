Polizei Hagen

POL-HA: Polizei nimmt zwei Männer nach Randale und eingetretener Tür in Gewahrsam

Hagen-Eilpe (ots)

In der Riegestraße trat ein Hagener am Samstag (04.01.) gegen 21.20 Uhr eine Wohnungstür ein. Ein 19-Jähriger verständigte zusammen mit seiner Freundin die Polizei und gab an, dass sein 21-jähriger Nachbar gegen seine Tür geschlagen und getreten habe und so in seine Wohnung eindrang. Der 21-Jährige beschuldigte den 19-Jährigen daraufhin, seinen Fernseher entwendet zu haben. Er habe dabei gewirkt, als stünde er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln. Nachdem die Polizei eintraf, wiederholte der Hagener die Vorwürfe. Er gab zudem an, gekifft und Alkohol konsumiert zu haben. Der Fernseher des Mannes befand sich nicht in der Wohnung des 19-Jährigen. Der 21-Jährige wirkte während des Einsatzes unruhig und aggressiv, er wollte das Streitgespräch mit seinem Nachbarn fortführen. Der Mann leistete im weiteren Verlauf Widerstand, als er in Gewahrsam genommen wurde. Er versuchte sich den Griffen der Polizisten zu entziehen, sperrte sich gegen das Anlegen der Handfesseln und versuchte die Beamten zu schubsen. Während der Widerstandshandlungen kam ein Freund des 21-Jährigen hinzu. Er störte die Maßnahmen der Einsatzkräfte und lief schreiend auf die Polizisten zu. Auch der 22-Jährige wurde in Gewahrsam genommen, da er immer aggressiver wurde. Er machte ebenfalls einen stark alkoholisierten und unter Drogen stehenden Eindruck. Der 21-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Er erhielt eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und Widerstand. (arn)

