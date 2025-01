POL-HA: Autofahrer leistet nach Verkehrsverstoß erheblichen Widerstand

Hagen-Mittelstadt (ots) - Am Samstag (04.01.2025) um 17.25 Uhr beobachteten Zeugen zwei Jugendliche auf frischer Tat beim Fahrraddiebstahl in der Rathausstraße. Die Jugendlichen machten sich am Schloss des E-Bikes zu schaffen und knackten dieses. Anschließend flüchteten sie zu Fuß mit dem Fahrrad in Richtung Friedrich-Ebert-Platz. Ein Zeuge und ein hinzueilender Polizeibeamter, der in seiner Freizeit unterwegs war, ...

mehr