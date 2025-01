Polizei Hagen

POL-HA: Jugendliche klauen E-Bike - 15-Jähriger wird erwischt

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Samstag (04.01.2025) um 17.25 Uhr beobachteten Zeugen zwei Jugendliche auf frischer Tat beim Fahrraddiebstahl in der Rathausstraße.

Die Jugendlichen machten sich am Schloss des E-Bikes zu schaffen und knackten dieses. Anschließend flüchteten sie zu Fuß mit dem Fahrrad in Richtung Friedrich-Ebert-Platz. Ein Zeuge und ein hinzueilender Polizeibeamter, der in seiner Freizeit unterwegs war, rannten hinterher und konnten einen 15-Jährigen aus Hagen festhalten. Der andere Jugendliche hatte sich auf das geklaute E-Bike geschwungen und flüchtete unerkannt. Bei ihm soll es sich um einen gleichaltrigen Freund des 15-Jährigen handeln.

Der mittlerweile auch vor Ort eingetroffene Eigentümer des Fahrrades beschrieb sein E-Bike mit schwarzem Rahmen und braunen Verzierungen. Auffällig sind die besonders "dicken" Reifen. Zu dem Fahrrad liegen ansonsten keine weiteren Angaben vor.

Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zum flüchtigen Jugendlichen aufgenommen. Der festgehaltene 15-Jährige wurde im Anschluss an seine Eltern übergeben. Er muss sich demnächst wegen Fahrraddiebstahl verantworten.

Hinweise erbittet die Polizei unter 02331 986 2066. (ko)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell