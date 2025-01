Polizei Hagen

POL-HA: Unter Drogen am Steuer erwischt

Hagen-Mittelstadt (ots)

Ein Autofahrer eines Renault ist in der Nacht zu Samstag (04.01.2025) in der Frankfurter Straße durch die Polizei kontrolliert worden. Der 31-jährige Fahrer erweckte während der Überprüfung den Anschein unter Drogen zu stehen. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest bestätigte den Verdacht der Beamten. So musste der Mann aus Hagen die Polizei zur Wache begleiten und sich einer ärztlichen Blutprobe unterziehen. Anschließend durfte er seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. (ko)

