POL-HA: Körperverletzung im Discounter

Hagen (ots) - Am gestrigen Morgen, gegen 09:30 Uhr, betrat der 50 jährige Beschuldigte die Lotto-Filiale auf der Lange Straße in Hagen-Wehringhausen. Er begab sich maskiert und mit einem Küchenmesser bewaffnet hinter den Kassenbereich, wo er zunächst unentdeckt blieb. Nachdem die 52 jährige Mitarbeiterin auf den Täter aufmerksam wurde, hielt er ihr das Messer vor. Er griff in die Kasse und flüchtete mit ca. 30 Euro Bargeld. Er versuchte noch einige Tabakwaren zu ...

