Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: In LKW und anschließend in Mittelschutzplanke geprallt

A 61/Bornheim (ots)

Weil ihm nach eigenen Angaben während der Fahrt etwas ins Auge gelangt sei, verzog ein 18-jähriger Fahrer eines PKW am 28.10.2024 gegen 15:50 Uhr das Lenkrad seines Autos und prallte seitlich in einen LKW. Dabei befuhr der 18-Jährige gerade die A 61 in Höhe der Anschlussstelle Bornheim. Nach dem Anstoß an den LKW, der von einem 51-jährigen Fahrer gelenkt wurde, prallte das Auto des 18-Jährigen dort wieder ab und stieß anschließend in die Mittelschutzplanke. Dabei wurde das Auto des 18-Jährigen rundum beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf ca. 4.000 Euro. Der junge Mann wurde leicht verletzt. Der 51-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt. An seiner Zugmaschine entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell