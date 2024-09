Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfallflucht auf Parkplatz

Brakel (ots)

Zu einer Unfallflucht in Brakel hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Ostheimer Straße ist am Montag, 9. September, ein grauer Ford Kuga von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt wurden. Der Kuga-Fahrer hatte den Wagen um 15.55 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als er um 16.15 Uhr zu seinem Auto zurückkam, stellte er Beschädigungen und Kratzer am Heck fest. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05271/962-0.

