POL-HX: Rumänischer Führerschein entpuppt sich als Totalfälschung

Nieheim (ots) - Eine kurze Abwesenheit der Bewohner nutzten unbekannte Täter aus, um in ein Einfamilienhaus in Nieheim einzubrechen. Die Polizei sucht Zeugen. Der Bewohner hatte am Freitag, 6. September, gegen 16.50 Uhr das Haus in der Wasserstraße verlassen. Als er gegen 17.30 Uhr zurückkehrte, stellte er fest, dass die Haustür gewaltsam geöffnet worden war und mehrere Gegenstände fehlten. Die Polizei hat die ...

