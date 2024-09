Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Pkw überschlägt sich auf der Kreisstraße

Nieheim (ots)

33039 Nieheim OT Sommersell, Kreisstraße 71 07.09.2024, 18:20 Uhr

Eine 23-jährige aus Holzminden befuhr mit ihrem Mazda die K71 in Richtung Sommersell. Aus ungeklärter Ursache kam die Fahrzeugführerin von der Fahrbahn nach rechts ab, überschlug sich mit dem Pkw und kam im Straßengraben zum Stehen. Dabei verletzte sich die junge Frau schwer. Die 23-jährige wurde zunächst in einem Rettungswagen behandelt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand Totalschaden. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Bergung des Fahrzeugs. Die K71 musste für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Ar.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell