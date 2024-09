Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Pkw und E-Scooter stoßen zusammen - eine verletzte Person

Warburg (ots)

Bei einem Abbiegevorgang kam es im Kreuzungsbereich in Warburg zu einem Verkehrsunfall. Beteiligt waren ein Pkw und ein E-Scooter. Eine Person verletzte sich leicht. Am Donnerstag, 5. September, fuhr ein 60-Jähriger aus Warburg mit seinem Nissan auf der Industriestraße in Richtung Papenheimer Straße. Auf Höhe der Kreuzung Zum Heidhof/ Heidweg/ Industriestraße beabsichtigte er rechts in den Heidweg abzubiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 14-Jähriger aus Warburg mit seinem E-Scooter auf dem Gehweg der Industriestraße in Richtung der B7. Nach ersten Angaben wollte er mit seinem E-Scooter den Heidweg überqueren und seine Fahrt in Richtung der B7 fortsetzen. Gegen 15.15 kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Der 14-Jährige verletzte sich leicht. Er suchte nach der Unfallaufnahme einen Arzt auf. Am Pkw und am E-Scooter kam es zu einem Schaden von rund 3.600 Euro.

