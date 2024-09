Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Gegen einen geparkten Pkw gefahren und geflüchtet - Polizei sucht Autofahrerin

Warburg (ots)

Am Montag, 2. September, ereignete sich in Warburg-Rimbeck ein Verkehrsunfall. Die Verursacherin entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Eine 32-Jährige aus Warburg stellte ihren Kia auf dem Parkstreifen an der Scherfeder Straße ab. Gegen 14.30 Uhr hörte sie einen lauten Knall, als sie sich in einem Wohnhaus aufhielt. Sie schaute auf der Straße nach und konnte beobachten, wie ein silberne Audi, hinter ihrem Pkw, ausparkte. Anschließend fuhr der Audi Richtung Warburg. Die 32-Jährige stellte einen Schaden am Heck ihres Kias fest. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen silbernen Audi A4. Am Steuer saß eine Frau mit hellen blonden Haaren. Das Alter wird auf 30-40 Jahre geschätzt. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat den Unfall beobachten können? Wer kann Angaben zum Fahrzeug, wer kann Angaben zur Fahrerin geben? Hinweise werden unter der Rufnummer 05271/962-0 entgegengenommen.

