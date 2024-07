Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Rauchentwicklung in Firma ruft Großaufgebot an Einsatzkräften auf den Plan

Freiburg (ots)

Zu einem Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und THW kam es am Dienstag, 02.07.2024, auf einem Firmengelände in der Schauinslandstraße. Vor Ort konnte in Erfahrung gebracht werden, dass es sich um eine größere Rauchentwicklung in der Lackiererei handelte und es keinen Brand gab. Laut Feuerwehr und Elektriker wird vermutet, dass es sich um einen technischen Defekt in einem der Öfen gehandelt haben muss. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehren Schopfheim, Steinen und Maulburg waren mit 52 Einsatzkräften und 12 Fahrzeugen vor Ort. Neben der Polizei war auch der Rettungsdienst mit sieben Kräften und drei Fahrzeugen sowie das THW mit einem Fahrzeug und vier Einsatzkräften am Einsatz beteiligt.

md/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell