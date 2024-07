POL-FR: Freiburg-Altstadt: Polizei ermittelt Tatverdächtigen nach sexueller Belästigung - weitere Geschädigte gesucht

Freiburg (ots) - Leicht verletzt hat sich bei einem Sturz eine junge Motorradfahrerin am Dienstagabend, 02.07.2024, gegen 18:30 Uhr, in der Wiesentalstraße in Lörrach. Die 18-jährige hatte in Höhe der Ampel zur Ötlinger Straße ihre 125er Maschine abgebremst, als das Lichtsignal auf gelb schaltete. Dabei kam sie auf der nassen Straße zu Fall und verletzte sich ...

