Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: E-Scooter-Fahrer gestürzt und verletzt

Steinheim (ots)

Ein E-Scooter-Fahrer ist zwischen Steinheim und Vinsebeck gestürzt und hat sich verletzt. Womöglich ist er von einem vorbeifahrenden Trecker gestreift worden und dabei zu Fall gekommen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen oder den unbekannten Treckerfahrer.

Der Unfall ereignete sich am Montag, 9. September, gegen 16.30 Uhr im Bereich Eichholzer Weg. Der 49-jährige E-Scooter-Fahrer war auf einem Feldweg aus Steinheim in Richtung Vinsebeck unterwegs. In einer Rechtskurve sei ihm ein Trecker entgegengekommen, der ihn im Vorbeifahren berührt habe. Der Trecker sei dann weitergefahren. Der 49-Jährige stürzte und verletzte sich, konnte aber noch selbstständig nach Hause fahren. Dort verständigte er die Rettungskräfte und wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Nun bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 05271/962-0.

