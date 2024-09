POL-HX: In Wohnhaus in Nieheim eingebrochen

Warburg (ots) - Am Montag, 2. September, ereignete sich in Warburg-Rimbeck ein Verkehrsunfall. Die Verursacherin entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Eine 32-Jährige aus Warburg stellte ihren Kia auf dem Parkstreifen an der Scherfeder Straße ab. Gegen 14.30 Uhr hörte sie einen lauten Knall, als sie sich in einem Wohnhaus aufhielt. Sie schaute auf der Straße nach ...

