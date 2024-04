Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Beleidigung / Belästigung

In den vergangenen Monaten kam es im Bereich Lohne immer wieder zu ähnlich gelagerten Vorfällen im Zusammenhang mit Beleidigungen / Belästigungen.

So verfolgte eine männliche Person am 20. September 2023 eine 55-jährige Frau aus Lohne, welche mit ihrem Hund in Lohne, Zur Mark, spazieren war. Der Mann stellte sich mit seinem Fahrrad quer auf den Weg und sprach die Frau immer wieder mit sehr obszönen Worten an. Anschließend flüchtete der Mann.

Am 02. April 2024 kam es zu gleich zwei Vorfällen an einem Tag.

Eine männliche Person verfolgte eine 50-jährigen Frau aus Lohne, welche zu Fuß im Bereich der Straße An der Strotheide unterwegs war. Der Mann folgte der 50-Jährigen und fasste ihr dann unvermittelt auf die Schulter. Als sie stehen blieb zeigte er ihr ein männliches Geschlechtsteil auf seinem Smartphone.

Nicht einmal eine Stunde später kam es im Bereich der Straße Luzie-Uptmoor-Weg zu einem weiteren Vorfall. In diesem Fall wurde eine 44-jährige Frau aus Lohne ebenfalls durch eine männliche Person angesprochen. Auch hier wurde ein Smartphone gezeigt, auf welchem ein männliches Geschlechtsteil zu sehen war.

Durch die Frauen konnte die männliche Person übereinstimmend wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 1,70 m groß - dunkle, ganz kurze Haare (rasiert, grau-schwarz) - kein Bart - keine Brille - schwarze Oberbekleidung, schwarze Jogginghose aus Polyester - auffällig blauer Pumarucksack (blau wie die "Blau-weiß-Lohne Rucksäcke" nur ohne Vereinsangabe) - schlanke Statur - verhältnismäßig kleiner Kopf

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zur gesuchten Person machen können oder denen etwas ähnliches passiert ist. Die Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) oder in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell