Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Wörrstadt (ots)

Am Mittag des 25.10.2024 ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der BAB60, in Fahrtrichtung Bingen, kurz nach der Anschlussstelle Mainz-Lerchenberg. Der 20-jährige Fahrer eines BMW übersah das dortige Stauende und fuhr auf das Fahrzeug eines 52-jährigen VW-Fahrers und dessen 47-jährigen Beifahrerin auf. In der Folge wurde der VW auf den BMW eines 64-jährigen aufgeschoben. Alle Fahrzeug waren aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bis auf den 20-jährigen Unfallverursacher wurden alle Unfallbeteiligten leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in die Umliegenden Krankenhäuser gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme-, Rettungs- und Bergungsarbeiten, musste die BAB60 in Fahrtrichtung Bingen für ca. drei Stunden gesperrt vollständig gesperrt werden.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell