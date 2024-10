Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Wagenheber beschädigt PKW und reißt Dieseltank auf

A 61/Rheinhessen-Nahe (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte, kam es am 21.10.2024 gegen ca. 18:15 Uhr auf der A 61 in Richtung Koblenz in Höhe des Parkplatzes Trollmühle.

Zunächst fuhr dort ein 64-Jähriger mit seinem PKW über einen auf der Fahrbahn liegenden Metall-Gegenstand, den er auf der Fahrbahn zu spät wahrgenommen hatte. Hierbei wurde am Wagen des Mannes der Unterboden beschädigt und beide Airbags lösten aus, wodurch auch die Windschutzscheibe beschädigt wurde. Der 64-Jährige blieb unverletzt und konnte mit seinem beschädigten Auto noch auf den Parkplatz Trollmühle fahren. Wenige Sekunden später fuhr ein 34-Jähriger mit seinem LKW über den gleichen Gegenstand. Hierdurch schlug der Tank des LKW Leck, so dass der 34-Jährige nach wenigen hundert Metern im dreispurigen Bereich der A 61 stehen bleiben musste. Durch das Loch im Tank verlor der LKW nicht unerhebliche Mengen an Dieseltreibstoff, der sich auf der Fahrbahn verteilte. Die Feuerwehren Bingen und Münster-Sarmsheim sowie die Autobahnmeisterei Emmelshausen mussten ausrücken, um mit Einsatz von Bundemitteln die Verbreitung des Kraftstoffs zu minimieren und zu überprüfen, ob Treibstoff in die Kanalisation oder die Nahe gelangt ist. Dies war nicht der Fall. Für die Reinigungsarbeiten durch ein angefordertes Spezialunternehmen waren der mittlere und der rechte Fahrstreifen zwischen 18:30 Uhr und 21:50 Uhr gesperrt. Das Metallteil konnte im Rahmen der Unfallaufnahme durch Kräfte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim als Wagenheber identifiziert werden. Ein Verursacher, der den Wagenheber verloren hat, ist nicht bekannt. Den Sachschaden am PKW des 64-Jährigen schätzt die Polizei auf ca. 6.000 Euro, den Schaden am LKW auf ca. 5.000 Euro. Sowohl der PKW als auch der LKW mussten abgeschleppt werden. Zu Personenschäden kam es nicht.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell