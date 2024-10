Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Bei Aquaplaning ins Schleudern geraten

A 63/Bischheim (ots)

Bei Regen und Aquaplaning ins Schleudern kam ein 57-Jähriger mit seinem PKW am 10.10.2024 gegen 22:30 Uhr auf der A 63. Bei starkem Regen verlor der Mann in Fahrtrichtung Kaiserslautern in Höhe Bischheim die Kontrolle über sein Auto und schleuderte zunächst in die Mittelschutzplanke, drehte sich und prallte anschließend in die Seitenschutzplanke Der 57-Jährige blieb unverletzt. Den Sachschaden an seinem Auto schätzt die Polizei auf ca. 15.000 Euro, den an den Schutzplanken auf ca. 2400 Euro.

