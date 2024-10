Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Vollsperrung der A61 nach Verkehrsunfall zwischen Sattelzug und Metallstange.

Worms (ots)

Am Mittwoch, 10.10.2024, um 13:38 Uhr befuhr ein Sattelzug die A61 in Fahrtrichtung Koblenz. Kurz nach der Tank- und Rastanlage Wonnegau-Ost überfuhr der Sattelzug eine auf der Fahrbahn liegende Metallstange. Dadurch kam es zu einer Beschädigung des Tanks. Insgesamt sind 700 Liter Diesel auf die Fahrbahn ausgelaufen. Hier bestand die Gefahr, dass der Diesel in das Erdreich sickern könnte. An der Unfallörtlichkeit wurde eine Vollsperrung der Autobahn eingerichtet und an der Anschlussstelle Worms sowie am Autobahnkreuz Frankenthal wurde durch die jeweiligen Autobahnmeistereien der Verkehr abgeleitet. Verschiedene Firmen wurden mit der Reinigung der Fahrbahn beauftragt. Ab 17 Uhr konnte der Verkehr langsam an der Unfallstelle vorbeigelotst werden. Die Reinigungsarbeiten dauern noch bis in die Abendstunden an. Insgesamt kam es zu nicht unerheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Beteiligt waren neben der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim auch die Autobahnpolizei Ruchheim, die Autobahnmeistereien Gau-Bickelheim sowie Ruchheim, die Feuerwehr Worms, sowie weitere Firmen für die Reinigung.

