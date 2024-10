Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Ein Regentag mit Happy-End

Ingelheim OT Heidesheim (ots)

Am heutigen Mittwoch, den 09.10.2024, kam es auf den Autobahnen rund um Mainz zu mehreren Verkehrsunfällen mit teils erheblichem Sachschaden. Die Unfallursache war meist der ungenügende Sicherheitsabstand zum Vordermann in Verbindung mit Starkregen und der damit einhergehenden regennassen Fahrbahn. Dadurch kam es unter anderem auf der BAB60 in Richtung Bingen auf der gesamten Strecke zwischen Hechtsheim-West und Bingen-Ost im Feierabendverkehr zu einem erheblichen Rückstau. Glücklicherweise wurde im Rahmen der Unfälle niemand verletzt.

Letztlich brachte der Tag aber auch noch ein Happy-End. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer sah neben der BAB60 in Richtung Bingen kurz vor der Überleitung auf die BAB643 eine ältere Dame im Gras liegen. Durch zwei Streifen der Polizeiautobahnstation Heidesheim konnte die bereits als vermisst gemeldete Dame angetroffen und anschließend stark unterkühlt der Rettung übergeben werden.

Motto des Tages: Achtet auf euch, aber auch auf Andere.

