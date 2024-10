Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall mit sechs verletzten Personen auf der BAB 63

Alzey (ots)

Am frühen Montagmorgen kam es gegen 00:50 Uhr auf der Bundesautobahn 63 in Fahrtrichtung Mainz, in Höhe der Weinheimer Talbrücke, zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Hierbei kollidierten, aus bis dato ungeklärter Ursache, eine dreiköpfige männliche Personengruppe im Alter zwischen 17 und 25 Jahren mit einer anderen dreiköpfigen weiblichen Personengruppe im Alter zwischen 18 und 26 Jahren. Nach dem Zusammenstoß überschlug sich der eine PKW und kam schlussendlich auf der Seite zum liegen, während der zweite PKW nach einem weiteren Zusammenstoß mit der Mittelschutzplanke zum stehen kam. Auf Anforderung der Staatsanwaltschaft Mainz wurde ein Gutachter zur Klärung der Unfallursache beauftragt. Alle sechs beteiligten Personen wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Fahrbahn war insgesamt für ca. 4 Stunden vollgesperrt. Es waren neben der zuständigen Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim weitere Kräfte der Feuerwehren aus Kirchheimbolanden und Göllheim, sowie mehrere Rettungskräfte im Einsatz. Sollten unbeteiligte Personen den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden diese gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim zu melden.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell