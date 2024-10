Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Jahreskontrolle der Verkehrsdirektion Mainz - Gewerblicher Güter- und Personenverkehr im Fokus

Wörrstadt (ots)

Am Dienstag, 09.10.2024 fand auf dem Parkplatz Hauxberg an der Bundesautobahn 61 die jährliche Großkontrolle der Verkehrsdirektion Mainz mit den Spezialisten für den Gewerblichen Güter- und Personenverkehr sowie den operativen Fahndungskräften statt.

Die Polizei Rheinland-Pfalz wurde von Kräften aus Hessen und Baden-Württemberg sowie des Zolls, des Bundesamtes für Logistik und Mobilität, der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd/Nord, der Sonderabfall-Management-Gesellschaft, des Landesamtes für Umwelt, der Autobahnmeisterei Gau-Bickelheim und der Kreisverwaltung Alzey-Worms unterstützt.

Der Gewerbliche Güter- und Personenverkehr stellt aufgrund der Abmessungen und Gewichte im Falle eines Verkehrsunfalls eine besondere Gefahr mit oftmals schwerwiegenden Unfallfolgen dar. Die Kontrollkräfte legten besonderes Augenmerk auf die Sozialvorschriften wie Lenk- und Ruhezeiten, Ladungssicherung und Fahrzeugtechnik. Es wurden insgesamt 41 Fahrzeuge kontrolliert und bei 30 eine Beanstandung festgestellt. Für sechs Fahrzeuge endete die Fahrt aufgrund von mangelhafter Ladungssicherung, Überladung, fehlender Lizenzen und technischer Mängel an Ort und Stelle. Hier muss zunächst der ordnungsgemäße Zustand der Fahrzeuge bzw. Anhänger hergestellt werden, bevor die Weiterfahrt gestattet werden kann.

Für die Fahndungskräfte lag der Fokus auf den Bundesautobahnen, da diese für Täter verschiedenster Kriminalitätsfelder als Transitstrecke von besondere Bedeutung sind. Gegen einen 36-jährigen albanischen Staatsangehörigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts eingeleitet, da dieser unerlaubt einer Erwerbstätigkeit nachging. Ein 35-jähriger Fahrer eines Pkw versuchte sich einer Kontrolle zu entziehen. Er wurde auf der BAB 61 festgestellt und konnte schließlich auf der BAB 63 in Höhe der Anschlussstelle Saulheim gestoppt werden. Der Fahrer hatte keine Fahrerlaubnis, stand offensichtlich unter Betäubungsmitteleinfluss und war mit einem als gestohlen gemeldeten Fahrzeug unterwegs. Es wurden mehrere Strafanzeigen aufgenommen, u.a. wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Fahrer wurde festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mainz am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, woraufhin der 35-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt verbracht wurde. Insgesamt wurden 20 Strafanzeigen und 48 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zwei Personen mit Haftbefehlen konnten die Vollstreckung durch die Zahlung der Geldstrafen verhindern. In 14 Fällen musste eine Sicherheitsleistung erbracht werden.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell