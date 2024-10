Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: A60 - Brennendes Fahrzeug führt zu Vollsperrung

Heidesheim (ots)

Am 10.10.2024 wurde gegen 01.44 Uhr ein brennendes Fahrzeug auf dem Seitenstreifen der BAB60 in Fahrtrichtung Bingen kurz vor dem Rastplatz Heidenfahrt gemeldet. Bei Eintreffen von Kräften der Polizeiautobahnstation Heidesheim stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Um die Löscharbeiten der Feuerwehr nicht zu behindern und eine Gefährdung weiterer Verkehrsteilnehmer wegen der starken Rauchentwicklung auszuschließen, wurde die Autobahn kurz hinter der Anschlussstelle Heidesheim voll gesperrt. Die Sperrung wird noch circa 30 Minuten andauern. Eine Ab- bzw. Umleitung ist an der Anschlussstelle Heidesheim eingerichtet.

