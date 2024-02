Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Fliegendes Gartentrampolin landet auf geparkten Kleintransporter

Freiburg (ots)

Durch den Sturm flog in der vergangenen Nacht (22./23.02.2024) ein Gartentrampolin durch die Luft und landete auf der Fahrzeugfront eines geparkten Kleintransporters. Am Freitagmorgen, 23.02.2024, gegen 06.30 Uhr, rief ein Mann bei der Polizei an und teilte mit, dass sein von ihm benutzter Kleintransporter, welcher in der Steinenstraße in der Hofeinfahrt steht, im Frontbereich stark beschädigt sei. Man könne sich die Beschädigungen nicht so richtig erklären, da sich auch ein Loch in der Frontscheibe befinde. Die Polizei machte sich auf die Spurensuche und konnte das Corpus Delicti auf der gegenüberliegenden Straßenseite ausfindig machen. Dort lag in einer Hofeinfahrt ein stark beschädigtes Gartentrampolin. Weitere Ermittlungen ergaben, dass das Gartentrampolin zuvor in der Nutzingerstraße in einem zu einem Haus gehörigen Garten stand. Von dort muss es aufgrund des Sturmes über den Gartenzaun und mehrere geparkte Fahrzeuge in die Hofeinfahrt des Nachbarn geflogen sein und landete zunächst auf dem Kleintransporter. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite kam das Gartentrampolin in einer Hofeinfahrt zum Liegen. Die gesamte Flugstrecke dürfte etwa 50 Meter betragen haben. Der am Kleintransporter entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

