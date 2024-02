Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Sachbeschädigung und Beleidigung im Straßenverkehr - Polizei sucht einen Zeugen

Freiburg (ots)

Ein 19-jähriger Motorradfahrer steht im Verdacht während der Fahrt einen entgegenkommenden Fahrer beleidigt und den Außenspiegel dessen benutzten Fahrzeuges abgeschlagen zu haben. Ein 42-jähriger Fahrer eines grauen VW Busses befuhr am Freitag, 16.02.2024, gegen 12.10 Uhr, in Mauchen die Müllheimer Straße von der Ortschaft Feldberg kommend in Richtung Schliengen, als ihm an der Fahrbahnverengung, welche sich in Höhe einer Gaststätte befindet, ein Motorradfahrer entgegengekommen sein soll. Der 42-Jährige sei nach rechts ausgewichen und der Motorradfahrer sei weitergefahren. Dabei habe der Motorradfahrer seinen linken Arm in die Luft gehoben und dem 42-Jährigen den Mittelfinger gezeigt. Im weiteren Verlauf soll der Motorradfahrer mit der Hand des linken Armes den linken Außenspiegel des VW-Busses abgeschlagen haben. Der Motorradfahrer fuhr weiter. Am VW-Bus entstand ein Sachschaden von über 1.000 Euro. Der Motorradfahrer konnte im Nachgang ermittelt werden. Nach den bisherigen Ermittlungen soll es in Mauchen einen Zeugen geben, welcher den Vorfall beobachtete.

Der Polizeiposten Kandern, Telefon 07626 977800, sucht nun diesen Zeugen. Dieser möge sich bitte mit dem Polizeiposten in Verbindung setzen.

