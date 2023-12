POL-PDKL: Geschwindigkeiten ins Visier genommen

Ulmet (ots) - Ein Fall von besonders sinnlosem Vandalismus ereignete sich in der Austraße zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen. Dort wurden insgesamt fünf abgestellte Baustellenfahrzeuge beschädigt. Die derzeit noch unbekannten Täter schlugen an den Fahrzeugen mehrere Scheiben ein. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Dennoch entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe. Zeugen, die über ...

