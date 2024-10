Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Polizisten stoppen betrunkenen Pkw-Fahrer nach Unfallflucht

Dinslaken (ots)

Polizisten haben einen betrunkenen Pkw-Fahrer ermittelt, der ein Fahrzeug beschädigt hat und geflüchtet ist.

Der 40-Jährige war am Sonntag gegen 4 Uhr auf der Thyssenstraße Richtung Magnusstraße unterwegs. Er bog nach rechts auf die Magnusstraße ab, fuhr dabei über den Gehweg und touchierte einen geparkten Pkw mehrmals an der linken Heckstoßstange und am hinteren linken Kotflügel. Dann fuhr der Weseler bis zum Ende der Sackgasse weiter, wendete und steuerte seinen Wagen wieder Richtung Thyssenstraße. Diesmal touchierte er den gleichen Pkw frontal. Daraufhin flüchtete er. Eine Zeugin beobachtete das und informierte die Polizei.

Beamte entdeckten das Fluchtfahrzeug auf der Hindenburgstraße in Höhe Schwanenstraße. Aufgrund seiner Alkoholisierung war der Fahrer nicht in der Lage, einen Atemalkoholtest zu absolvieren. In der Polizeiwache Dinslaken wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die sich mit ihr unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 in Verbindung setzen sollen.

