Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Neukirchen-Vlyun (ots)

Am Samstag, den 19.10.2024, ereignete sich gegen 11:00 Uhr ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Hans-Böckler-Straße / Laukenstraße, bei der eine Person schwer und eine weitere Person leicht verletzt wurden. Eine 67-jährige Frau aus Rheinberg befuhr mit ihrem Pkw die Laukenstraße in Fahrtrichtung Hans-Böckler-Straße. Im Kreuzungsbereich beabsichtigte sie nach links auf die Hans-Böckler-Straße mit weiterer Fahrtrichtung Niederrheinallee abzubiegen. Hierbei übersah sie eine von links kommende vorfahrtberechtigte 24-jährige Pkw-Fahrerin aus Neukirchen-Vluyn. Aufgrund der Kollision wurde die 67-Jährgie in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Beide Frauen wurden einem örtlichen Krankenhaus zwecks weiterer medizinischer Versorgung zugeführt. Die 67-Jährige erlitt durch den Unfall schwere aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Die 24-Jährige wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, so dass diese abgeschleppt werden mussten. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich gesperrt. Der Verkehr wurde für circa 90 Minuten abgeleitet.

