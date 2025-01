Polizei Hagen

POL-HA: Mann formt Pistole mit seinen Händen und zielt damit auf Polizisten

Hagen-Altenhagen (ots)

Nach einem Streit zwischen Nachbarn trafen Polizisten Samstagabend (04.01.) auf einen 50-jährigen Mann, der die Beamten bedrohte. Der Hagener, der in einem Mehrfamilienhaus nahe der Wittekindstraße wohnt, hielt sich bei Eintreffen der Streifenwagenbesatzung gegen 21.15 Uhr in seiner Wohnung auf und ignorierte zunächst die Ansprache der Einsatzkräfte. Ein Nachbar gab an, dass der 50-Jährige seine eigenen Wohnungsmöbel beschädigt habe und hierdurch lauten Lärm verursachte. Daraufhin sei es zu einem Streit gekommen.

Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurde der 50-Jährige aggressiv und weigerte sich, sich auszuweisen. Auch seine Hände wollte er nicht im sichtbaren Bereich für die Beamten lassen und behielt diese in seiner Hosentasche. Stattdessen ging er provokant auf die Polizisten zu, behielt weiterhin seine Hände in seiner Hosentasche und gab an: "Ich zeige euch jetzt mal was anderes, nämlich meine Pistole." Dabei zog der Hagener seine Hand aus der Hosentasche und formte diese zu einer Pistole. Die Geste richtete er dann auf die Einsatzkräfte.

Die Polizisten nahmen den Mann zur Verhinderung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten in Gewahrsam. Während der Fahrt im Streifenwagen äußerte er mehrfach, dass er sich die Gesichter der Polizisten gemerkt habe und dass man sich in Zukunft nochmal sehen werde, um den Sachverhalt zu klären. Der 50-Jährige erhielt eine Strafanzeige wegen Bedrohung. (arn)

