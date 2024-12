Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Öffentlichkeitsfahndung - Nach Einbruch in Kosmetikstudio werden Zeuginnen und Zeugen gesucht

Schwelm (ots)

Die Polizei sucht nach einem Tatverdächtigen, der laut Videoaufzeichnungen in ein Kosmetikstudio in der Bahnhofstraße in Schwelm eingebrochen ist. Bereits am 20.05.2024 stieg ein bislang unbekannter Mann in den frühen Morgenstunden über das gekippte Fenster oberhalb der Ladentür in den Laden ein. Dabei durchsuchte er zunächst die Schränke und entwendete dann ein iPad. Fotos der Videoüberwachung sind hier zu sehen: https://polizei.nrw/fahndung/154013

Wer Angaben zu der Person machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter der 02333 9166-2100.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell