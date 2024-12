POL-EN: Sprockhövel: Einbruch in Einfamilienhaus- Täter brechen Tresor aus Wand

Herdecke (ots) - Bargeld in einem niedrigen vierstelligen Wert wurde bei einem Einbruch in eine Wohnung in der Straße Kirchender Dorfweg gestohlen. Die Täter hebelten am 09.12.2024, in der Zeit zwischen 15:10 Uhr und 19:00 Uhr, die Terrassentür auf und gelangten so in die Räume. Dort suchten sie nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld. Im Anschluss ...

mehr