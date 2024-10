Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht der dreisteren Art

Maxdorf (ots)

Am Montag, den 07.10.2024, zwischen 15:30 und 18:30 Uhr, verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Kurpfalzstraße einen Verkehrsunfall, bei welchem er beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten PKW beschädigte. Der Verursacher entfernte sich nicht nur im Anschluss, sondern legte die abgefallene Spiegelabdeckung zuvor zur Seite und hinterließ einen Zettel mit kurzer Entschuldigung und offensichtlich nichtexistierender Mobilfunknummer. Es ist möglich, dass er aufgrund von Beobachtungen durch Zeugen den Eindruck erwecken wollte sich vermeintlich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 250EUR. In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals daraufhin, dass es bei der Verursachung eines Verkehrsunfalls nicht ausreichend ist, lediglich einen Zettel am Fahrzeug zu hinterlassen.

