Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal (Pfalz) - Kontrollen durch die Fahrradstreife im Innenstadtbereich

Frankenthal (ots)

Durch die Fahrradstreife der PI Frankenthal wurden am 08.10.2024, in der Zeit von 07.30 Uhr bis 13.00 Uhr Kontrollen in Innenstadtbereich durchgeführt. Hierbei konnten zahlreiche Bürgergespräche geführt werden. Weiterhin wurden fünf Verstöße wegen Befahren der Fußgängerzone mit dem Fahrrad, sowie ein Verstoß wegen des Befahrens der Fußgängerzone mit einem Kfz geahndet. Insgesamt zwölf erzieherische Gespräche mit Kindern wurden geführt, welche ebenfalls mit dem Fahrrad in der Fußgängerzone unterwegs waren. Im weiteren Verlauf der Kontrolle konnten noch zwei Verstöße wegen abgelaufener Hauptuntersuchung an Kfz und ein Verstoß wegen Befahrens des Radwegs in falscher Richtung geahndet werden.

