POL-PDLU: Speyer- Verkehrsteilnehmer gefährdet und geflüchtet

Speyer (ots) - In der Nacht zum Dienstag, gegen 02:45 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter die Seitenscheibe einer Tankstelle in der Straße Am Rübsamenwühl ein. Es ist noch unklar, ob den Tätern ein Einstieg in das Innere des Gebäudes gelang. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Zeugen, welche in der Nacht zum 08.10.2024 im Bereich Am Rübsamenwühl verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder ...

