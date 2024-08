LPI-SHL: Gegen Baum gekracht

Breitungen/Werra (ots) - Im Rahmen einer Fußstreife durch den Kontaktbereichsbeamten von Breitungen wurde am 30.07.2024 hinter dem dortigen Kindergarten eine Tischkreissäge festgestellt, welche hier entsorgt wurde. Eine Überprüfung ergab, dass die Tischkreissäge im Frauenbreitunger Weg in Breitungen im Zeitraum vom 25.07.2024 16.30 Uhr bis 26.07.2024 07.00 Uhr von einer Baustelle entwendet wurde. Die Tischkreissäge konnte dann glücklicherweise an die Firma ...

