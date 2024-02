Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf nach besonders schwerem Fall des Diebstahls

Weimar (ots)

Zwischen Sonntag, dem 11. Februar 00:40 Uhr und ca. 03:00 Uhr, gelangten unbekannte Täter widerrechtlich auf ein Firmengelände eines Motorradhändlers in der Straße Lützendorf in Weimar und fortfolgend in das Verkaufsobjekt. Im Anschluss entwendeten die Täter, vermutlich vier Personen, 14 Crossmotorräder im Gesamtwert in sechsstelliger Höhe und entfernten sich unerkannt. Aufgrund der Logistik wird vermutet, dass die Täter zum Abtransport ein oder mehrere Fahrzeuge nutzten. Die entwendeten Motorräder waren zum Teil im Besitz des Händlers aber auch in Privatbesitz und über die Wintermonate untergestellt. Für die weiteren Ermittlungen und Klärung der Sachlage sucht die Kripo Weimar daher Zeugen. Diese werden gebeten sich telefonisch unter 03643 882 0 oder per E-Mail an kps.weimar@polizei.thueringen.de, unter Nennung des Aktenzeichens 37962/2024, zu melden.

