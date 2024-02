LPI-J: Großflächige Schmiererei

Weimar (ots) - Am Dienstagnachmittag befuhr ein 69jähriger mit seinem Opel inklusive Anhänger die Straße der Einheit in Klettbach, hinter ihm fuhr eine 59jährige BMW-Fahrerin. An der Einmündung Alte Leipziger stoppte der Opel-Fahrer seine Fahrt, fuhr plötzlich rückwärts und stieß gegen den BMW. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden, verletzt wurde niemand. Gegen den 69jährigen wurde ein ...

