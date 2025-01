Polizei Hagen

POL-HA: Hagener wird bei häuslicher Gewalt leicht verletzt und mit Messer bedroht

Hagen-Eilpe (ots)

Ein Hagener wählte am Samstag (04.01.) gegen 23.20 Uhr nach einer häuslichen Gewalt den Notruf der Polizei. Er hielt sich in einem Mehrfamilienhaus in Eilpe auf und berichtete einer Streifenwagenbesatzung, dass er sich mit seiner Lebensgefährtin gestritten habe. Die Situation sei ausgeartet, die 26-Jährige habe mehrere Messer an sich genommen und ihn mit dem Tode bedroht. Sie sei laut gewesen und habe sein Handy auf den Boden geworfen. Die Küchentür habe die 26-Jährige zudem mit den Messern beschädigt, nachdem er sich in den Raum geflüchtet und dort verbarrikadiert habe.

Die 26-Jährige bestätigte gegenüber den Einsatzkräften, dass sie ihren Freund bedroht und ein Messer an sich genommen habe. Aufgrund ihres Aggressionspotenzials wurde sie zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Die Hagenerin erhielt eine Wohnungsverweisung und ein zehntägiges Rückkehrverbot. In der Vergangenheit kam es bereits mehrmals zu körperlichen Auseinandersetzungen zum Nachteil des Hageners, der bei der häuslichen Gewalt am Wochenende leicht verletzt wurde. Die 26-Jährige muss sich wegen einfacher und gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung verantworten. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell