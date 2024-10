Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brände in den frühen Morgenstunden

Mühlhausen (ots)

Zwei Brände ereigneten sich in den frühen Morgenstunden des Montags in Mühlhausen. Zunächst brannten am Bahnhofsplatz mehrere Mülltonnen. Die Flammen wurden noch vor Eintreffen der Feuerwehr durch Polizeibeamte erfolglos bekämpft. Durch die Kameraden der Feuerwehr konnte das Übergreifen auf ein nebenstehendes Gebäude verhindert werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Aufgrund der Witterung gehen die Beamten hier nicht von einer möglichen Selbstentzündung, sondern von einer Sachbeschädigung durch Brandlegung aus.

Wenig später brannte auf einem Spielplatz in der Volkenröder Straße ein Papierkorb. Dieser konnte ohne nennenswerten Schaden durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden. Auch hier wird von einer strafbaren Handlung, die zum Brennen des Mülls geführt hat, ausgegangen.

Laut den laufenden Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Brände im Zusammenhang stehen. Zeugen der Taten werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0258936

