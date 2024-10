LPI-NDH: Einbruch in Gartenlaube

Kreuzebra (ots) - Unbekannte drangen in der Zeit von Samstag 01.30 Uhr bis 01.50 Uhr gewaltsam auf ein Firmengrundstück in der Großen Wiese ein. Aus einer Garage entwendeten die Täter ein Quad, welches sie so abstellten, dass sie unbemerkt die Sitzbank demontieren konnten. als dieses geglückt war entfernten sich die Täter mit dem Beutegut in unbekannte Richtung. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten ...

