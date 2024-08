Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall durch Reifenteile auf der Fahrbahn - 8 Fahrzeuge beschädigt

Girod, BAB 3, Fahrtrichtung Köln (ots)

Am Freitag, den 02.08.2024, gegen 05:00 Uhr kam es auf der BAB 3, in Fahrtrichtung Köln, zwischen der Anschlussstelle Diez/Nentershausen und Montabaur, in Höhe des Betriebskilometer 93,500 zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt acht geschädigten Fahrzeugen. Nach ersten Erkenntnissen kollidierte der bislang unbekannte Unfallverursacher mit einem, auf dem Seitenstreifen liegenden LKW-Reifen, welcher dadurch auf die Fahrbahn geschleudert wurde. In der Folge fuhren insgesamt acht Fahrzeuge gegen, bzw. über Reifenteile und wurden dadurch beschädigt. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der Sachschaden liegt nach einer ersten Einschätzung im unteren fünfstelligen Bereich. Zeugen die Angaben zum flüchtigen Unfallverursacher machen können werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Montabaur zu melden.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell