Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe demontieren und entwenden Sitzbank

Kreuzebra (ots)

Unbekannte drangen in der Zeit von Samstag 01.30 Uhr bis 01.50 Uhr gewaltsam auf ein Firmengrundstück in der Großen Wiese ein. Aus einer Garage entwendeten die Täter ein Quad, welches sie so abstellten, dass sie unbemerkt die Sitzbank demontieren konnten. als dieses geglückt war entfernten sich die Täter mit dem Beutegut in unbekannte Richtung.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten Ermittlungen ein und suchen nun nach den Tätern. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03606/6510 zu melden, wenn sie Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können.

Aktenzeichen: 0258979

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell