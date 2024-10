LPI-NDH: Jeder zehnte Fahrer war zu schnell

Wingerode (ots) - In der Zeit zwischen dem 2. Oktober 14 Uhr und 6. Oktober 15.45 Uhr betraten Unbekannte rechtswidrig ein Wohnhaus in Wingerode. Das Innere durchsuchten sie nach möglichem Beutegut. Ob sie fündig wurden konnte vor Ort noch nicht geklärt werden. Um in das Haus einzudringen verursachten die Unbekannten einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein, suchte ...

mehr