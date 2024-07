POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit

Schifferstadt (ots) - In der Nacht vom 25.07. auf den 26.07.2024 kam es auf einer Baustelle in der Iggelheimer Straße in Schifferstadt zum Diebstahl von Kupferkabeln. Unbekannte brachen die Umzäunung zum Baustellengelände auf und verschafften sich so Zutritt zum Gelände. Dort entwendeten Sie etwa 100m Kupferkabel. Für den Abtransport dürfte ein Fahrzeug benutzt worden sein. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion ...

