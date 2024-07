Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung an Vereinsheim

Römerberg (ots)

In der Nacht vom 25.07.2024 auf den 26.07.2024 wurden die Schlösser des Vereinsheims "FV Heiligenstein 1920/53 eV." durch bisher unbekannte Täter beschädigt. Die Schlösser wurden zugeklebt, wodurch eine Nutzung nicht mehr möglich ist.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im Bereich "In den Rauhweiden", Römerberg gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell